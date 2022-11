Gameplay trailert kapott a Warhammer 40,000: Rogue Trader szerepjáték

Az Owlcat Games csapata bemutatta a Warhammer 40,000: Rogue Trader című szerepjáték első olyan kedvcsinálóját, amivel kapcsolatban biztosak vagyunk benne, hogy sokaknál egyfajta vízválasztó szerepet tölt majd be.

A kérdéses alkotásról ugyanis eddig is tudtuk, hogy ígéretes lesz, hiszen a Pathfinder: Kingmaker és a Pathfinder: Wrath of the Righteous fejlesztői dolgoznak rajta, azonban most először láthattuk mozgás közben úgy, hogy a játékmenetből is kaptunk egy alapos bemutatót, melyAz izometrikus nézetből játszható Warhammer 40,000: Rogue Trader esetében megjelenési dátum még nincs, az viszont biztos, hogy első körben csak PC-re jelenhet meg, majd ezt követően érkezik konzolokra is.

