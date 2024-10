A Nightdive Studios csapata bemutatott egy friss kedvcsinálót a The Thing: Remastered -ről, hogy alaposabban is megismerhessük ennek a jobb sorsra érdemes, de egykoron csúnyán elhasalt külső nézetes lövöldének a visszatérését.

Az 1982-es mozifilm által ihletett videojáték azon túl, hogy teljesen a mai követelményekhez szabta a grafikai teljesítményt - sajnos magát a vizualitást már nem -, de ez látható is az alábbi felvételen.Ha téged ennek ellenére is érdekel a The Thing: Remastered , a játék megjelenése még az idei évben várható PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és természetesen Nintendo Switch-re egyaránt.

