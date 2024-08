Gameplay trailert kapott a The Smurfs: Dreams

Vészesen közeleg a The Smurfs: Dreams megjelenése, a Microids és az Ocellus Services így begyújtotta egy kicsit a rakétákat a játék kapcsán, és bemutattak egy gameplay trailert a Hupikék Törpikék alapján készült 3D platformerről.

Az alábbi felvétel alapján a The Smurfs: Dreams pontosan olyan lesz, mint ahogyan elképzeltük, egy kooperatív módban vagy egyedül is élvezhető partijáték, aminek részeként Hókuszpók gonosz terveinek megakadályozása lesz a cél különféle feladatok részeként.Az ügyességi feladványok sokaságával kecsegtető The Smurfs: Dreams várhatóan október 24-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt, ha pedig megnéznél róla pár gameplay felvételt, itt a remek alkalom:

