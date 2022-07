Gameplay trailert kapott a The Lord of the Rings - Gollum

Már egyáltalán nincs messze a Gyűrű Ura franchise alapján készülődő The Lord of the Rings - Gollum megjelenése, így igazán itt volt már az ideje annak, hogy egy igazi gameplay trailert is láthassunk róla.

A Nacon a minap pótolta hiányosságait, így bemutatkozott az első olyan kedvcsináló, amelyen már valóban nyers gameplay felvételeket is láthatunk a projektről, melynek hiányosságai bár akadnak - méghozzá szép számmal -, a végeredmény azonban ezt leszámítva ígéretesnek tűnik. The Lord of the Rings - Gollum várhatóan, a kijelölt célplatformok között pedig a PC mellett a PS4-et, a PS5-öt, az Xbox One-t, az Xbox Series X/S-t és a Nintendo Switch-et is megtalálhatjuk.

