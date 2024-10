Gameplay trailert kapott a Tales of Graces f Remastered

Merthogy a feldolgozás ebben a tekintetben is hozzányúlt egy kicsit a játékhoz, így, ami ennek köszönhetően lényegesen jobb és tartalmasabb összképet mutat majd, mint az eredeti.Ha megtetszett volna, a Tales of Graces f Remastered megjelenése sajnos már átcsúszik a jövő évre, január 17-én érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt. Ismerkedéshez íme egy kedvcsináló:

Egy csodaszép kedvcsinálóval gazdagodott a Tales of Graces f Remastered , amit a Bandai Namco csapata mutatott be annak érdekében, hogy egy kicsit alaposabban is megismerkedhessünk a játékmenettel.