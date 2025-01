Az Electronic Arts kiadója és a Hazelight fejlesztői egy friss gameplay trailert mutattak be a rajongóknak a Split Fiction című kalandról, amelynek középpontjába a kooperatív élmények kerültek - nem véletlenül.

A kérdéses akció-kalandjáték ugyanis a fejlesztők korábbi művére, az It Takes Two-ra épül, azaz páratlanul, amit akár osztott képernyőn is élvezhetünk majd, a főszerepben Mio és Zoe karaktereivel.Ha megtetszett a Split Fiction , egy további jó hír még, hogy már nem is kell túl sokat várni a megjelenésére, várhatóan március 6-án érkezik meg közénk PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

