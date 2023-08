Gameplay trailert kapott a magyar fejlesztésű Chicken Police: Into the HIVE!

A fejlesztő The Wild Gentlemen ma tette közzé a csirkés nyomozós játék folytatásának legelső játékmenet előzetesét, amely bemutatja, mire számíthatunk, amikor visszatérünk Clawvillebe.

Még júniusban jelentették be, hogy Sonny Featherland és Marty MacChicken újabb kalandba vágnak és egy még nagyobb rejtéllyel néznek szembe. Ebben a point-and-click filmszerű noirban nyomokat gyűjthetünk, alanyokat kérdezhetünk ki és különféle problémákat oldhatunk meg, hogy az ügy végére járjunk ésA 2024-ben megjelenő PC-játék több mint 35 helyszínt tartalmaz és a fő szálon kívül tele lesz mellékküldetésekkel, valamint 30-nál is több teljesen szinkronizált karakterrel találkozhatunk. A friss trailer egy eddig nem közölt módot is bemutat, méghozzá, hogy a színek visszatérnek Clawvillebe, de persze akiknek bejön a noir stílus, maradhatnak fekete-fehérben.

