Gameplay trailert kapott a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

A Capcom tegnapi Xbox Partner Preview bejelentéséből kiderült, hogy a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - amely egy nagyon egyedi kalandot ígér - még idén megjelenik, Playstation 5-re, Xbox Series X/S-re a, és természetesen PC-re is.

A leginkább Okami címet viselő alkotáshoz hasonlító látványvilágú, ebben az évben érkező produktum, szemkápráztató helyszíneket vonultat fel, amelyek egészét egy démoni vész vette hatalma alá. Ránk hárul majd a feladat, hogy ezen túlvilági lényeket visszaküldjük oda, ahonnan jöttek.Játékmenet terén igazi hack and slash akciót kapunk, amit a fejlesztők az RTS műfaj egyfajta újragondolásaként kezelnek, hiszen azon felül, hogy egységeinknek stratégiai utasításokat adhatunk, mi is aktívan kivehetjük részünket a harcokból, amelyek népünk fennmaradásáért folynak majd., amelyhez hasonló stílusú videojátékból elég kevés készült manapság. Természetesen ha van játék, akkor van videó is, így jött létre a videojáték. Mielőtt persze Ti is kardot vennétek a kezetekbe, hogy fejemet vegyétek ezen szóviccért, íme a Capcom új címének friss előzetese:

