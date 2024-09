Gameplay trailert kapott a Dragon Quest III HD-2D Remake

A Square Enix és az Artdink Corporation újabb előzetest adtak ki a Dragon Quest III HD-2D Remake címre keresztelt projekthez, amely nyers gameplay felvételek segítségével prezentálja előttünk a végeredményt.

A legendás szerepjáték feldolgozott változatából megtudhatjuk, hogy honnan is kezdődött el Erdrick utazása, de a történet mellett inkább a játékmenet sajátosságai kapták a központi szerepet az alábbi felvétel keretein belül, amihez nem is nagyon nyúltak hozzá a készítők.Szerencsére, hiszen felesleges hozzányúlni valamihez, ami eredeti formájában is működött, de minderről mindenki saját maga is meggyőződhet hamarosan, hiszenPC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!