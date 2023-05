Gameplay előzetest kapott a V Rising nagy frissítése

A Stunlock Studios közzétette a Secrets of Gloomrot, a várva várt első nagyobb tartalmi frissítés teljes játékmenet-trailerét, amely a V Rising egyéves évfordulójára, május 17-én jelenik meg.

Rengeteg új tartalommal bővítik a játékot: továbbfejlesztett kastélyépítés, kibővített harci mechanika és jelentős változások a világtérképen, amely magában foglalja Gloomrot élővilágát is. Mint a játék egyik nagyobb régiója, egy kiterjedt új területet kínál felfedezésre, az őrültek vérére vadászhatunk, hogy hasznosíthassuk a villámok erejét és beléphessünk a technológia új korszakába.Több kastélyszintet is építhetünk, kastélyterületeket foglalhatunk el és új módon szabhatjuk testre tartományainkat. A harc is változatosabbá válik az új fegyvertípusokkal és egy új varázslatiskolával. Vardoran világa is megújul, új meglátogatható helyeket, vizuális frissítéseket, új tárgyakat és ellenségtípusokat kínálva nekünk, valamintis találkozhatunk.

