A Vertigo Games egy friss gameplay bemutatót prezentált az Arizona Sunshine 2 -hoz, ami az egyik, ha nem a legjobb zombis játék, ami jelenleg VR headsetekre várható, ezért nem csoda, hogy olyan sokan izgatottak a megjelenése miatt.

A csapat pedig most meg is mutatta, hogy mi ez a nagy izgalom, hiszen az alábbiakban, különös tekintettel a kampány módra, de a kooperatív mókáról és a megjelenés utáni tartalmakról is hallhatunk, illetve láthatunk benne egyet és mást.Ha megtetszett a látvány, az Arizona Sunshine 2 megjelenése már itt van a kanyarban, a tervek szerint december 7-én számíthatunk érkezésére PlayStation VR 2-n, Steam VR-on és Questen egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!