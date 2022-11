Frissítések jönnek a Hell Let Loosehoz

A Black Matter, a Hell Let Loose fejlesztője a Steamen egy friss bejegyzésben felfedte, hogy az Update 13 Burning Snow minden platformon december 6-án fog megjelenni, ami a következő jelentős frissítés lesz a játékhoz és sokféle új tartalom érkezik.

A fejlesztő szerint az új harkivi havas térkép a 13-as frissítéssel a szerverekre is eljut és több új fegyver, jármű és fejlesztés lesz elérhető. Egy korábbi Steam-bejegyzésben a fejlesztő kifejtette, hogy Harkiv inkább Kurszk és Sztálingrád térképeinek kombinációja, amelyen egyaránt szerepelnek nyílt terek és ipari környezetek, például vasutak és hidak.Amivel azonban kiemelkedik a többi térkép közül, az a Szovjetunió fagyos időjárása, ez a térkép pedig. Az új térképen kívül számos új fegyverre és járműre számíthatunk, így mostantól minden frakció új járműként kapja a Jeepet, ezenkívül egy T-70 könnyűtank lesz az új jármű Harkiv fagyos mezőin. Ami a fegyvereket illeti, az amerikai csapatoknak M2-2 lángszórós, a náciknak a Flammenwerfer 41 nevű német lángszóró, a Szovjetunió hadseregének pedig molotov és páncélököl jár. Hell Let Loose ba játékosanimációs és mesterséges intelligencia fejlesztések is érkeznek, az új tartalom pedig minden játékos számára ingyenes. Sőt, december 1-től, ezen a hétvégén ingyenesen elérhető a Hell Let Loose , hogy az érdeklődőknek lehetőségük legyen kipróbálni.