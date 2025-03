Friss traileren a Mandragora: Whispers of the Witch Tree című magyar fejlesztésű metroidvania

A budapesti székhelyű Primal Game Studio bejelentette egy videósorozat elindítását, amely a hamarosan megjelenő sötét fantasy akció-RPG, a Mandragora: Whispers of the Witch Tree legfontosabb aspektusait mutatja be.

A tervek szerint heti rendszerességgel új videókat tesznek közzé, a most megjelent első trailerben alapos betekintést nyerhetünk abba, hogyan fejlődik a felszerelés a játék során. Jó hír, hogy az április 17-i megjelenés előtt megismerkedhetünk a harcokkal és az RPG-mechanikákkal, ugyanis a, jövő héten pedig PS5-re is befut.Ebben az 1 órás demóban elsajátíthatjuk az alapokat, míg a tapasztalt inkvizítorok finomíthatják képességeiket, és szembeszállhatnak az egyik boss-szal. A játék hat karakterosztályt kínál majd, mindegyik egyedi képességfával és több mint 200 aktív képességfejlesztéssel.A történetet Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade - Bloodlines) írta, a soundtracket Christos Antoniou komponálta és a prágai FILMharmonic Orchestra adta elő.

