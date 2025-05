Friss traileren a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

A Sega új trailert osztott meg a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 -höz, amelyben bemutatkozik a Swordsmith Village Arc a játék sztori módjában és kiderült az is, mikor várhatjuk a megjelenést.

Több lehetőség közül választhatunk, hogyan jutunk hozzá: egy fizikai kiadás, amely 2 extra karaktert tartalmaz (Muichiro Tokito és Mitsuri Kanroji), egy digitális alapkiadás, amely 4 karakter feloldását tartalmazza, vagy egy Digital Deluxe kiadás, amely 8 feloldható karaktert, vs mód hangadatokat és 3 alternatív ruház ad Tanjiro, Inosuke és Tengen számára.Egy friss trailer is napvilágot látott, amely a sztori módról szól és kiderült az is, hogy a The Hinokami Chronicles 2PS4-re, PS5-re, Xbox Onera, Xbox Series X|S-re, Switch-re és PC-re.

