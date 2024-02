Friss látnivalókat és demót kapott a Final Fantasy VII Rebirth

Az éjszakai órákban menetrendszerűen lezajlott a kizárólag a Final Fantasy VII Rebirth számára megálmodott State of Play esemény, ahol nagyon hosszú perceken keresztül ismerkedhettünk a legendás sorozat aktuális tagjával.

Ha lemaradták volna róla, az alábbiakban te is visszanézheted a gameplay felvételekkel gazdagon átitatott 20 perces prezentációt, sőt mi több, egy utolsó kedvcsinálót is találsz beszúrva, hiszen a Square Enix nem volt éppen fukar kedvében. Olyannyira nem, hogyEz már elérhető a PlayStation Store kínálatában, és lehetőséget kapunk vele arra, hogy megismerhessük belőle a Final Fantasy VII Rebirth történetének nyitófejezetét, az úgynevezett Nibelheim-epizódot, miközben a történet mellett már belekóstolhatunk a világtérkép elemeibe és a játékmenet alapjaiba is.

