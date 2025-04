Friss képeken a The Witcher TV-sorozat ötödik évada

Bár még a negyedik évaddal is adós nekünk a The Witcher televíziós sorozat, ugyanakkor a háttérben már gőzerővel forgatják az ötödiket, amely úgy tűnik, hogy az utolsó lesz, amivel a Vaják története egyszer záródik.

A Redanian Intelligence jóvoltából pedig most néhány friss kép jelent meg a forgatásról, amelyek főként Geraltot igyekeznek megmutatni nekünk, hiszen mindenki jól tudja, hogy Henry Cavill helyett ezúttal Liam Hemsworth alakítja majd a főhőst, aki, még Geralt grimaszait és egyéb jellegzetességeit is sikerült átvennie.A változás tehát nem lesz túl megrázó a rajongók számára, de ha mégis kétségeid lennének, bátran vess egy pillantást az alábbi lesifotókra, amelyek nem tudjuk, hogy pontosan hol készültek, de nagyszerűen átadják a The Witcher-sorozatra jellemző atmoszférát.