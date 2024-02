Friss kedvcsinálót kapott a még 2024-ben megjelenő Age of Mythology Retold

Egy ideje nem hallottunk róla, márpedig a háttérben gőzerővel készülődött az Age of Mythology: Retold, mint a legendás mitológiai stratégia felújított változata, amiről kiderült, hogy 2024-ben biztosan megkaphatjuk majd.

Mindezt maguk a készítők osztották meg velünk a játék legfrissebb kedvcsinálóján, ami egy érdekes kis fejlesztői napló lett a sorban, a középpontban egy kis emlékeztetővel arról, hogy az Xbox Game Studios kordában tartja a fejlesztőket, hiszen az Age of Mythology Retold olyan brigádok keze nyomát képviseli, mint a World?s Edge, a Forgotten Empires, a Tantalus Media, a CaptureAge és a Virtuos.Ha te is kíváncsi vagy rá, hogy hol tart jelenleg az Age of Mythology Retold fejlesztése, akkor vess egy röpke pillantást az alábbi felvételre, mellette pedig jól jegyezd meg, hogy

