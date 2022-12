Friss kedvcsinálóban nézhetünk bele a S.T.A.L.K.E.R. 2 játékmenetébe

Vadiúj előzetessel jelentkezett 2023 talán egyik legjobban várt játéka, a legendás S.T.A.L.K.E.R folytatása, a S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, a legújabb kedvcsinálóban ezúttal a pörgős akciókba és a játékmenetbe nyerhettünk betekintést.

Régóta nem hallatott magáról a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , amiben közrejátszott az orosz-ukrán háború, de szerencsére nemrég. A fertőzött zónában játszódó program az Unreal Engine 5 grafikus motort használja majd, egy hatalmas, szabadon bejárható világ vár majd ránk.Az előzetesben a pörgős, feszültséggel teli harcok mellett a sztori is megmutatta magát, a fejlesztők állításuk szerint elsősorban az egyjátékos élményre koncentrálnak, viszont a megjelenést követően kapunk majd teljesen ingyen egy többjátékos módot.A látottak alapján a lepusztult Csernobil elképesztően gyönyörűen fest, további jó hír, hogy a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl támogatni fogja a megjelenéstől kezdve a különféle modokat. Apropó, megjelenés, a játék 2023-ban érkezik PC-re, valamint Xbox Series X és S konzolokra, a Game Pass kínálatában pedig az első naptól kezdve elérhető lesz a program.

Nézd nagyban ezt a videót!