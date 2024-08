Friss gameplay prezentálja a Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics egyik játékát

A Capcom egy friss gameplay felvételt mutatott be nekünk a Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics címre keresztelt gyűjteményes kiadásról, aminek a célja az volt, hogy bemutassa a csomag egyik elemét.

Ez egészen pontosan, ami a csomag egyik klasszikusaként kerül majd a játékba, és az alábbi videón egy kicsit feleleveníthetjük a hozzá kapcsolódó emlékeinket, illetve aki nem ismerné, az most közelebbi barátságba kerülhet vele.A gyűjtemény kérdéses játékában az X-Men 10 karakterével bunyózhatunk majd, sőt az eredetihez képest érkezik néhány extra dolog is bele, ha pedig közelebbről is megismernéd, itt a remek alkalom. A Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics 2024-ben érkezik PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt.