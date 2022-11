Friss fejlesztői videóval és megjelenési dátummal érkezett a The Settlers: New Allies

Ismét hallatott magáról a Ubisoft városépítős stratégiája, a The Settlers: New Allies , a friss fejlesztői videóban a várható megjelenési dátum mellett a különféle új funkciókról, játékmódokról, a konzolos verziókról és még sok egyéb érdekességről is lehullt a lepel.

A The Settlers rebootja már hosszú ideje nem hallatott magáról, a márciusi zárt béta óta nagy volt a csend a városépítős stratégia körül. Szerencsére a Ubisoft hosszú idő után végre megtörte a csendet, a friss gameplay előzetesbena készülő birodalomépítős programról.Az új epizód The Settlers: New Allies címmel fog érkezni, egy új helyszínre látogatunk el a sztorikampány során. Az új játékmódokról is szó esett, érkezik a komoly kihívásokat ígérő Hardcore mód, illetve online vagy botok ellen is megküzdhetünk majd a Skirmish módban.Grafikailag is kezd végre összeállni a The Settlers új epizódja, ami rengeteg új funkcióval bővült ki a felhasználók visszajelzései alapján. A megjelenés még egy kicsit odább van, a The Settlers: New Allies 2023. február 17-én jelenik majd meg PC-re, a későbbiekben pedig Xbox One-ra, PS4-re, Nintendo Switchre és Amazon Lunára is érkezik a városépítős stratégia.

