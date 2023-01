Friss előzetessel készülhetünk fel a Deliver Us Mars érkezésére

Hamarosan érkezik a Deliver Us the Moon folytatása, a Deliver Us Mars , ezúttal a vörös bolygón kalandozhatunk majd, számos feladvány vár majd hősnőnkre, a megjelenés előtt egy látványos előzetessel hangolódhatunk rá a vörös bolygón játszódó kalandra.

Amíg a Deliver Us the Moon a Holdra, addig a folytatás,, tíz évvel járunk majd az első rész történéseit követően. Főhősünk, Kathy Johanson célja, hogy megakadályozza az emberiség kipusztulását az ARK névre hallgató űrhajók megtalálásával, valamint szeretné előkeríteni régen elveszett apját, Isaac-et. Hősünk csatlakozik a Zephyr legénységéhez, a Marsra utazva számos kalandban lesz majd részünk.A bolygó vörös szikláit bejárva számos platformeres rész vár majd ránk, emellett puzzle-feladványok is megdolgoztatják majd az agytekervényinket. A sztori számos meglepetést tartogat majd, az ARK-ok körüli rejtély mellett hősnőnk múltjába is betekintést nyerhetünk. A Deliver Us Mars a tervek szerint február 2-án jelenik majd meg PC-re, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re, Xbox One-ra, valamint Xbox Series X/S konzolokra.

