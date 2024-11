Formálisan is bemutatkozott Sólyomszem a Marvel Rivals-hoz

Küszöbön áll a Marvel Rivals decemberi megjelenése, amihez a készítők 27 hőst állítanak majd csatasorba és a tervek szerint ezek közül Sólyomszem sem hiányzik majd, sőt a karakterhez most befutott a formális bejelentés is.

Olyannyira, hogy rögtön kaptunk hozzá egy nagyszerű trailert, amelyen végre mozgás közben is láthatjuk a kérdéses karaktert, aki igencsak úgy tűnik már most, hogya sorban, de ha nekünk nem hinnéd el, akkor bátran vess rá egy pillantást az alábbi kedvcsináló keretein belül. Marvel Rivals várhatóan december 6-án válik elérhetővé PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is, amennyiben pedig a karakterrel és a játékkal egyaránt ismerkednénk, akkor a most következő trailer minden kérdésedet megválaszolja.

