Formálisan is bemutatkozott az Alien-frissítés a Dead by Daylight-hoz

Egy igencsak látványos kedvcsinálóval mutatkozott be a Dead by Daylight soron következő frissítése, aminek részeként az Alien franchise rémségeivel bővülhet majd a játék, de ahogyan váruk: nem csak a xenomorf bukkanhat fel benne.

Olyannyira nem, hogy már az alábbi felvételen látni, hogy míg az új rémség a savköpő szörnyeteg lesz, addig, és ha mindez nem lenne elegendő, az update egy vadonatúj pályát is tartogat majd számunkra a Nostromo kapcsán.Hogy milyen újdonságok és lehetőségek kapcsolódnak az érkező frissítéshez? Az alábbi kedvcsináló többet is bemutat ezek közül, de a premier sincsen már túlzottan messze, a Dead by Daylight Alien frissítése ugyanis augusztus 29-től lesz elérhető a játékhoz.

