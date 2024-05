Fontos pert nyert meg a cheat-gyártók ellen a Destiny 2

Tavaly egy bíró megállapította, hogy az AimJunkies-nak több mint 4,3 millió dollárt kell fizetnie a Bungie-nak, miután 2021 júniusában panaszt nyújtottak be az AimJunkies és anyavállalata, a Phoenix Digital ellen szerzői jogok megsértése miatt.

Most egy másik ügyben a seattle-i esküdtszék megállapította, hogy az AimJunkies, a honlapot üzemeltető Phoenix Digital Group és a harmadik fél fejlesztő James May mindannyian felelősek a szerzői jogok megsértéséért. Nekik összesen 63 210 dollárt (22,3 millió forint) kell fizetniük a Bungienak.Ráadásul May viszontkeresetet is benyújtott, azt állítva, hogy a Bungie "megkerülte a technológiai intézkedéseket" és kijelentette, hogy feltörték a számítógépét. Az esküdtszék ezt nem fogadta el és May ellen döntött.És hogy ez miért ennyire fontos? Ez az első olyan per az Egyesült Államok történetében, ahol egymegsértéséért, ami precedenst teremthet más csalószoftverek számára.