Fontos funkciót erősítettek meg a PS5 Slim-hez

A Sony megerősítette, hogy mindkét új PlayStation 5 slim modell tartalmazni fog egy kulcsfontosságú funkciót: támogatni fogja az egyes konzolok tárhelyének SSD-bővítéssel történő bővítésének lehetőségét.

Voltak olyan találgatások, hogy az új vékony modellekből esetleg eltűnik az SSD-bővítés támogatása, mivel mindkét konzol megnövelt belső tárhelyet kínál. Ez azonban nem így van, a Sony szerint a slim tulajdonosoknakjátékosoknak.Ha a címeket nézzük, a Call of Duty: Black Ops Cold War még mindig tartja a rekordot a maga 175 GB-jával, de az NBA 2K23 és a Star Wars Jedi: Survivor is 150 GB körül mozog, vagyis a PS5 elméletileg már öt nagy játékkal is képes lenne megtölteni a tárhelyét.A legnagyobb változás a PS5 slim frissített 1 TB-os SSD-je lesz, de egyébként ugyanazokkal a funkciókkal lesz felszerelve, mint az alap PS5 modell. Az SSD bővítőhely mind a csak digitális, mind a lemezeket támogató PS5 slim modellben megtalálható lesz.