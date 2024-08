Folytatódhat a roncsderbi: bejelentették a Wreckfest 2-t

A Wreckfest folytatást kap, a Wreckfest 2 -t a THQ Nordic Digitial Showcase-en jelentették be, a leleplezéshez egy trailer is társul és az is kiderült, hogy PC-re és nextgen konzolokra jelenik meg.

Bár ez csak rövid kedvcsináló, de mégis bepillantást enged abba, hogy mire számíthatunk és úgy tűnik, az első játékhoz hasonlóan ez is nagy hangsúlyt fektet a harcias versenyzésre. A csapat közölte azt is, hogy az új játék kibővített testreszabási lehetőségeket kap és kozmetikumokból sem lesz hiány.Vagyis általános kopásnyomokat és rozsdát is hozzáadhatunk majd, a játékmenetet pedig "teljes kontaktusos versenyzésként" írták le. Single- és multiplayerre is készülhetünk, a bejelentő trailer végén kiderül, hogy

