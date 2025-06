Folytatást kap az Atomic Heart

A Summer Game Fest egyik legnagyobb leleplezése az Atomic Heart folytatása, amelyet az első részhez hasonlóan szintén a Mundfish fejleszt, az egyszerűen Atomic Heart 2 címet viselő FPS konzolokra és PC-re készül.

A bejelentés mellett egy új trailert is kapunk, amely betekintést nyújt a folytatásba és amit rögtön észrevehetünk, hogy a második részben friss karakterek, új helyszínek és még sok más újdonságra készülhetünk.A folytatás is egy retro-futurisztikus alternatív történelmi univerzumban játszódik, amely a sztorira, RPG elemekre és a játékos szabadságára koncentrál. Bár a fejlesztők egyelőre titokban tartják a történetet, az bizonyos, hogy egy teljesen új történetre számíthatunk és a játék eseményei most globális méretűvé válnak.és a konzolokat sem pontosították, de vélhetően PS5-re és Xbox Seriesre várhatjuk.

