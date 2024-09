Folytatást kap a legendás Amigás klasszikus, az 1992-es Project-X

A magát nagy Amiga-rajongóként aposztrofáló Retronix közel egy éve hozzálátott az egyik legismertebb és legkedveltebb Amigás shoot em up folytatásának, amit Project X: Light Years címmel kezdett el PC-re fejleszteni, most pedig az eredeti játék kiadója is rábólintott a Kickstarteres projektre.





Az 1992-es Project-X a műfaj egyik meghatározó játéka volt, amelyhez számos port és folytatás készült - tulajdonképpen nem hivatalosan - , ezért Retronix gondolt egy merészet és felvette a kapcsolatot az eredeti játék jogtulajdonosával a Team17-tel, akik némi hezitálás után rábólintottak a projektre.Bár a fejlesztő srác úgy gondolta, hogy a cím már nem áll védjegyoltalom alatt (hiszen teli van klónokkal a Steam is), mégis biztosra akart menni, hogy ha elkészül, ne legyen lelőve a projekt, és pert sem szeretett volna kapni a nyakába. A jóváhagyás értelmében, akik tanácsadói pozícióban vesznek részt a fejlesztésben a magas minőség fenntartása érdekében.A létrejött megállapodás például kifejezetten tiltja a mesterséges intelligencia által generált eszközök - például a Midjourney - vagy az MI-generált grafikák használatát, és bár Retronix eredetileg aktív MI-t akart használni a játékban, természetesen beadta a derekát, hiszen már maga az együttműködés ténye is óriási megtiszteltetés számára.A játékban fel fognak bukkanni az eredeti klasszikusban megismert ikonikus ellenfelek, de érkeznek mellé új, vagy modernizált változatok is, a játékmenet pedig ugyanolyan pörgősnek ígérkezik mint a több mint harminc évvel ezelőtti változatban, amit olyan sokan imádtunk, nem csak akkor hanem mind a mai napig. Ráadásul a játékhoz csatlakozott az eredeti játék zenéjét is jegyző Allister Brimble, aki egy vadonatúj OST-t készít a folytatáshoz.A Project X: Light Years már most elérte a kitűzött célt (és már Steamen is elérhető egy korai verzió), de ha mégis támogatnád, lesd meg a kickstarter oldalát

