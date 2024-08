Folytatást kap a Journey to the Savage Planet, jön a Revenge

A Journey to the Savage Planet egy 2020-as első személyű metroidvania, ami elég jól fogyott és akik játszottak vele, azok jó élményekről számoltak be, de furcsa módon elég nagy az esélye annak is, hogy még sosem hallottál róla.

Mindenesetre jön a folytatás, a Revenge of the Savage Planet az eredeti játék fényes és vidám természetét veszi át és harmadik személyre vált. A fejlesztő a Raccoon Logic, akik egykor a Typhoon Studios munkatársai voltak, azonban a Google felvásárolta őket, majd a Stadia bukása után ennek a történetnek vége lett.Annak érdekében, hogy megtarthassák a Savage Planet IP jogait, az első játékot eladták az 505 Games kiadónak, így egy fillért sem kapnak az eladásokból. Ilyen előzmények után jön a folytatás, ami egy, amelyeket bizarr lények népesítenek be, akikre lehet lőni, rúgni, vagy már elfogni is és a bázisra vinni.