Folytatás jön a Two Point-sorozathoz, érkezik a Museum

A Sega és a Two Point Studios bejelentette a Two Point-franchise harmadik játékát, a Two Point Museum ot, amelynek még nincs megjelenési dátuma, de az kiderült, hogy PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re kapjuk meg.

Nem árulunk el vele nagy titkot, hogy a feladatunk a saját, valamint bemutatása. Egy világtérkép segítségével ismeretlen területeket fedezhetünk fel, ezáltal ereklyékkel bővíthetjük az intézményünket. Two Point Museum már a harmadik játék lesz a Two Point-sorozatban, a Two Point Hospital és a Two Point Campus után. A játékok a klasszikus Theme Hospital szellemiségét viszik tovább oly módon, hogy olyan szimulátorokat kínálnak, amelyekben sokkal több humor van, mint amit a műfaj egyébként kínálna.

