Folyékony fém miatt mehetnek tönkre gyorsabban a PS5-ök?

Néhány évvel ezelőtt a PS5-ösök belsejében szivárgó folyékony fémről szóló hírek miatt a felhasználók attól tartottak, hogy a jelenlegi generációs konzolok sokkal korábban romolhatnak el, mint ahogy eredetileg ez megtörténne.

A téma most újra előkerült a Broken Silicon podcastben, ahol Matthew Cassells, az Alderon Games alapítója egy furcsa esetről számolt be. A Path of Titans több játékosa is azt jelezte nekik, hogy a PS5 a játék közben kéretlenül leállt, erre az Alderonnál azt javasolták, hogy tisztítsák meg a konzol belsejét, de úgy tűnik, ez nem oldotta meg a problémát.Később még többen jelentkeztek, akik hasonlót tapasztaltak más játékokkal és úgy tűnik, hogy a probléma a PS5 folyékony fémjére vezethető vissza. Ez a konzol, vagyis száraz részeket hagy ott, ahol a folyékonynak kellene lennie.Az Alderon szerint a PlayStationnél tudnak erről, ezért az újabb modellekben, köztük a vékonyabb változatban és a PS5 Pro-n megakadályozták, hogy távozzon a folyadék. Az első konzolok a következő években érintettek lehetnek és ez az eset nagyon hasonlít az Xbox 360 red ring of death hibájához

Nézd nagyban ezt a videót!