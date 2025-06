A Nightdive Studios bejelentette, hogy a lemezes játékok kedvelőinek nagy örömére hamarosan fizikai kiadással bővül majd a felújított Turok, így érkezik a Turok Trilogy Bundle PS5-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

A csomag a Turok, a Turok 2: Seeds of Evil és a Turok 3: Shadow of Oblivion című játékok felújított változatait tartalmazza majd, a tervek szerint, az előrendelések pedig már most élnek, azonban csak korlátozott helyekről lesz beszerezhető.Felénk a legegyszerűbben az Atari.com-ról lehet közvetlenül behúzni a dobozos kiadást, ha tehát csak azért nem vettük még meg a legendát, mert kizárólag digitális formában volt elérhető, akkor itt az idő lecsapni rá.