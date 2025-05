Five Nights At Freddy's és The Witcher kollab jön a Dead by Daylight-ba

, aki a következő évfordulós fejezet részeként csatlakozik, egyébként ez az első alkalom, hogy a karakter játszható lesz egy játékban. Jön egy Springtrap Legendary Outfit is, amely a Blumhouse-féle filmadaptációban látott karakter Yellow Rabbit változatának felel meg.Kapunk egy új térképet is, amely nem túl nagy meglepetés, hogy a pizzéria alapján készül és ott lesz még a The Witcher, amely az RPG szereplői által inspirált ruhák formájában érkezik. A túlélő Vittorio Toscano megkapja Geralt öltözékét, a többi pedig Yennefer, Ciri, Triss és Eredin alapján készül és június 3-án debütál.2026-ban egy új fejezet is érkezik, új vadász és túlélő lesz, a játékosok által megszavazott funkciókkal.

