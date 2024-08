Filmszerű horrort ígér a jövőre érkező Directive 8020

A Supermassive Games bejelentette a Directive 8020-at, a Dark Pictures-sorozat legújabb játékát PC-re, PS5-re és Xbox Series X|S-re, ez az új sci-fi történet a csapat első kitérője lesz a jövőbe és a franchise ötödik fő játéka.

A franchise minden egyes játéka mindig is önálló volt, de itt olyan érzésünk van, hogy a Directive 8020 nem csak egy újabb cím sorozatban. Bár ez ugyanúgy egy narratívára épülő kaland lesz, amelyben hőseink mindegyike csak egy rossz döntésre van a haláltól, azonbanaz új játék.Az Until Dawn és a The Quarry mögött álló stúdió most egy filmes hatású horror élményét szeretné nyújtani, állandó, valós idejű veszélyekkel és teljesen új lopakodási mechanizmussal, az Unreal Engine 5 erejével. A 2025-ben érkező Directive 8020-ban egy kolonizáló hajó lezuhan egy bolygón, a legénységnek pedig az áldozatát lemásolni képes földönkívüli organizmus előtt kell járnia, hogy egyben hazajuthassanak.

Nézd nagyban ezt a videót!