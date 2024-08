Felújítva jön a '96-os Broken Sword: The Shadow of the Templars

A klasszikus point-and-click kalandjáték, a Broken Sword - Shadow of the Templars továbbfejlesztett változata megjelenési dátumot kapott szeptember 19-re, a Reforged kiadás PS5-re, Xbox One-ra, Series X/S-re, Switch-re és PC-re jön.

A vizuális megjelenítésnél a csapat visszatért az eredeti ceruzarajzokhoz az egyes jeleneteknél - magyarázta a készítő és a Revolution Software vezérigazgatója, Charles Cecil. Egyes dolgok megváltoztak az eredeti játékhoz képest, deés az animációkat is javították.A hangokat is továbbfejlesztették, tisztább soundtrackekkel és a néhai zeneszerző, Barrington Pheloung anyagaival. Mindenképpen érdekes lesz az új sztorimód is, amelyben megújult felhasználói felülettel találkozhatunk és finom utalásokat tartalmaz a rejtvények megoldásához.

