Feltámad a legendás PO'ed

A kilencvenes években kismillió kópiajáték próbálta meg lemásolni a Doom sikereit, amelyek között voltak jobb és rosszabb próbálkozások is, többségüket azonban az idő homokja lassacskán belepte és feledésbe merültek.

Ide sorolható többek között a PO'ed is, amivel kapcsolatban a Nightdive Studios most bejelentette, hogy újra megjelentetik, mi több feltámasztják ezt a legendát, így érkezik a PO'ed Definitive Edition PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is, de hogy a Doom és a Quake szellemi örökségét alaposan lenyúló alkotás újragondolása mikor várható, az még nem derült ki pontosan.A PO'ed, mint egy klasszikus FPS, amihez a definitív kiadás frissített látványvilágot, élsimítást, megnövelt képfrissítési rátát és egyéb nyalánkságokat is kínál majd a retro rajongóknak.

