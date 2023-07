Felröppent az eredeti Need for Speed: Most Wanted remakeje

Nem a 2012-es azonos nevű játék, hanem a 2005-ös Need for Speed: Most Wanted remake-et kaphat, miután véletlenül idő előtt kiderültek a tervek, méghozzá Simone Bailly színésző által, aki szerepelt az ikonikus játékban.





A színésznő a Need for Speed: Most Wanted remakejével kecsegtetett, azt állítva, hogyposztjaiban. Bár ez Simone Bailly hivatalos Twitter-fiókjából származik, tanácsos ezeket az információkat fenntartásokkal kezelni, ugyanis az EA semmit sem erősített meg, a színésznő pedig később törölte a bejegyzéseket az Instagramról és a Twitterről.A feltételezések szerint azért távolította el, hogy elkerülje a titoktartási szerződés megsértését, mások azt gyanítják, feltörték a profiljait és nem is ő tette közzé a bejegyzéseket. Az eredeti játék remakeje azt is jelentené, hogy az összes autó licenszét meg kellene újítani, ami kihívás lehet az EA számára, vagy esetleg változtatniuk kellene az autók listáján.