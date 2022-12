Félórás bemutatón keresztül nézhettünk bele ismét a Hogwarts Legacy játékmenetébe

Az Avalanche Software egy tartalmas bemutatóval érkezett, a Hogwarts Legacy játékmenetébe nyerhettünk ismét betekintést, a fókuszba a közlekedés, valamint a különféle varázslények kerültek, emellett a harcokból is kaptunk egy kis kóstolót.

A korábbi rosszhírek után, miszerint csúsznak a varázslós kaland előző generációs változatai , ezúttal jó hírekkel érkezett a csapat. Több mint félórás bemutató kaptunk, ezúttal főképp, a látottak alapján minden Potter-rajongó szeme könnybe lábad majd az örömtől.Különféle varázslények nyergébe is pattanhatunk majd, a videóban látott mágikus lény, a Hippogriff is elérhető lesz a játékban. A csapat emellett kitért az RPG elemekre, a hősünkhöz kioldható fejlesztésekre, valamint az évszakok változását is megcsodálhattuk. A bemutatóban felfedte magát a Szükség Szobája, amit majd szabadon berendezhetünk.A harcokból is kaptunk egy kis kóstolót, bossharcok és párbajok egyaránt színesítik majd a játékot. A Hogwarts Legacy 2023. február 10-én varázsol majd el minket PC-n, PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokon, egy kicsit később pedig PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is érkezik a varázslós program.

