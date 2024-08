Felfedték az első felvételeket a The Last of Us tévésorozatból

Megjelentek az első videós anyagok a The Last of Us tévésorozat második évadából, a rövid jeleneteket az HBO és a Max streaming szolgáltatás 2024-ben és 2025-ben érkező műsorainak montázsának végén mutatták be.

A klipben Joelt (Pedro Pascal) egy ismeretlen karakter, akit Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Reszkessetek, betörők!) játszik, megkérdezi: "Bántottad őt?". Joel azt válaszolta, hogy "nem", majd a következő kérdésre azt mondta: "Megmentettem őt" és egy könnycsepp folyt végig az arcán.Azt még nem erősítették meg, hogy O'Haranak milyen szerepe lesz, de sokak szerint ő lesz a, de az alapítójuk meghal a játék eseményei előtt, így valójában sosem találkozunk vele.Mivel azonban a tévésorozat olyan jeleneteket is bemutat, amelyek nem szerepeltek a játékban, egyes játékosok szerint O'Hara játssza ezt a karaktert. A második évad 2025-ben érkezik és megerősítették, hogy hét epizódból fog állni, ami kettővel kevesebb, mint az elsőben.

