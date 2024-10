Felemásan debütált a Like A Dragon: Yakuza sorozat

Tegnap a Yakuza: Like a Dragon sorozat elindult az Amazon Prime Video kínálatában és nagyon vegyes kritikákat kapott, cikkünk írásakor 57%-on áll a Rotten Tomatoeson és sokan erőtlen adaptációnak nevezik.

Úgy tűnik, hogy míg a kritikusok vegyes véleménnyel vannak a tévésorozatról, addig a. A Redditen egy hozzászóló azt írta, ez egy általános bűnügyi dráma a Yakuza névvel és márkajelzéssel, egy másik szerint a Sega a régi idők emlékére egy sza**al fejezi be az évet.A kritikusok úgy érzik, ez egy újabb kiemelkedő játékadaptáció egy olyan évben, amikor már kaptunk Falloutot, de mások szerint ebből hiányzik minden, ami a játékokat olyan emlékezetessé teszi. A Like a Dragon: Yakuza sorozat most három epizóddal debütált, a kritikák ellenére a következő "adag" pedig várhatóan november elsején érkezik.