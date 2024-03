Fejlesztői naplón a Call of Duty: Warzone közelgő frissítése

Április 3-án érkezik a Call of Duty: Warzone harmadik szezonja, amelyben sok fanatikus örömére visszakerül a Rebirth Island nevű térkép, amelyen oly sok szép emléket szereztek a játékosok.

Az áprilisban megjelenő tartalmi kiegészítőket felvonultató frissítés egy újdonságokkal teli szezonban részesíti a rajongókat, amely évadot megspékelnek egy nosztalgia faktorral is, hiszennéven futó térkép is. A fejlesztők elmondása szerint az egyik fő céljuk az, hogy folyamatosan figyeljék a játékosok kéréseit és idővel megpróbálják ezen igényeket beleimplementálni az alkotásukba.A Call of Duty: Warzone sikere az első megjelenés óta töretlen maradt, annak ellenére, hogy elég sok problémát okozott a játékos közösségnek a csalók jelenléte, akiket folyamatosan megfigyelnek és megtorolnak a fejlesztők. A szóban forgó Call of Duty: Warzone harmadik évadja idén, április 3-án lát majd napvilágot, amelyről alább tekinthetitek meg a szóban forgó fejlesztő naplót, videós formában.

