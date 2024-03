Fegyverbemutatót kaptunk a Rise of the Ronin-hoz

A Sony Interactive Entertainment és a Team Ninja megbombázott minket egy sor friss kedvcsinálóval a Rise of the Ronin -hoz, amelyek mindegyike a játék korabeli fegyvereit igyekszik bemutatni nekünk egy kicsit alaposabban.

A kérdéses nyitott világú akciójáték ugyanis kimagasló figyelmet fordít a történelmi hűségre, ami természetesen már a fegyvereken, a hozzájuk kapcsolódó harcmodoron egyaránt érzékelhető lesz, hiszenAz alábbiakban pedig lehetőséged nyílik már most megismerkedni a katanával, a naginatával vagy éppen az odachivel, hogy csak néhány példát emeljünk ki a sok közül, miközben ne feledjük azt sem, hogy a Rise of the Ronin megjelenését március 22-én várjuk PS5-re.

