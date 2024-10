A NIS America bejelentette, hogy napra pontosan mikor számíthatnak a rajongók nyugaton a The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 megjelenésére, ami sajnos az idei évben már nem fért bele a kiadási tervezetbe.

Aggodalomra azonban semmi ok, így sem kell túl sokat várni rá, hiszen megtudtuk, hogy a játéka nyugati régióban, aminek apropójából még egy kedvcsinálót is összedobtak a készítők.Ebben rövid, de tömör formában megmutatják nekünk a készítők, hogy mire számíthatunk majd a The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 -től, ami egy különleges fantáziavilágba kalauzolja el a játékosokat.

Nézd nagyban ezt a videót!