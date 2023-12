Februárra kapott megjelenési dátumot a One Punch Man: World

Bár a legtöbben az idei évre várták a premiert, a Crunchyroll Games azonban így az utolsó napokhoz közeledvén bejelentette: sajnos csak a jövő esztendőben lehet számítani a One Punch Man: World megjelenésére.

A 3D-s akciójáték várhatóan, a főszerepben a One Punch Man anime kissé őrült világával és karaktereivel, amelyben a sorozatból ismert valamennyi őrült ellenfelet lehetőségünk nyílik majd lenyomni választott karakterünk oldalán.Hogy a készítők nyomatékosítsák egy kicsit a februári dátumot - ami a világ más részein január 31. lett -, kiadtak a játékhoz egy friss kedvcsinálót is, ami alapján a külsőségekre sem panaszkodhatunk majd a One Punch Man: World kapcsán, de inkább nézzetek bele magatok:

Nézd nagyban ezt a videót!