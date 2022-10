Végre valahára felszállási engedélyt kapott a Kerbal Space Program 2

Megjelenési dátumot kapott az egyik leghányatottabb sorsú játék, a Kerbal Space Program 2 , a fejlesztők egy több mint tízperces videóban mesélnek az űrhajós szimulátor második részéről, aminek az early access verziója jövő év februárjában érkezik majd.

Az űrszimulátor második részét, a Kerbal Space Program 2 -t még a 2019-es Gamescomon jelentették be, azóta pedig négyszer csúszott a játék megjelenése , miközben kétszer is új stúdió vette át a projektet . Ezek után már nem volt sok reményünk abban, hogy valaha is felszállási engedélyt kap a Kerbal Space Program 2 , szerencsére a fejlesztők ránk cáfoltak.Az Intercept Games Squad csapata ugyanis közölte, hogy. A fejlesztők elmondása szerint a második epizód minden szempontból jobb lesz, mint az első rész, részletesebb testreszabási lehetőségekkel, rengeteg új alkatrésszel fog érkezni a program.Az Intercept emellett az is megígérte, hogy a későbbiekben többjátékos módok, mod-támogatás, csillagközi utazás is bekerül a Kerbal Space Program 2 -be, viszont 2023. február 24-én csak PC-re fog megjelenni a játék korai hozzáférésben, a konzolos kollégáknak még várniuk kell a felszállási engedélyre.

