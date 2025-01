Februárban Sandalphon karakterével bővül a Granblue Fantasy: Versus Rising

A Cygames és az Arc System Works bejelentette, hogy ismét bővülhet a Granblue Fantasy: Versus Rising , méghozzá egy igencsak morcos karakterrel, aki név szerint Sandalphon lesz és alig egy hónap múlva itt lesz köztünk.

Az újonc ugyanis, és önállóan elég borsos árat kérnek érte - mintegy 8 dollárt, ami átszámítva 3200 forint körül van -, de ha korábban beruháztunk a Character Pass 2-be, akkor most már csak töltenünk kell a harcost.Hősünk minden platformra, így PC-re, PS4-re és PS5-re is érkezik, ha pedig beruházunk a Character Pass 2-be, akkor tavasszal, nyáron, ősszel és jövő év elején még biztosan kapunk egy extra karaktert. Ha megismerkednél Sandalphonnal, egy trailert is tudunk mutatni hozzá:

