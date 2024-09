Februárban rajtol a Vaják: Szirének a mélyből című animációs film

Újabb animációs filmet ihletett meg a The Witcher univerzuma, ami ráadásul már magyar címet is kapott, de ha mindez nem lenne elég, pontos premierdátum, sőt egy magyar feliratos trailer is társult hozzá.

A Vaják: Szirének a mélyből címre keresztelt animációs filmről így megtudtuk, hogy 2025. február 11-én rajtol majd el, az egyik legnagyobb érdekessége pedig az lesz, hogyAz alábbi videón Doug személyesen köszönti a rajongókat és vezeti fel a kedvcsinálót, amelyből kiderül, hogy a filmben Geralt egy kikötőváros környékének problémáit oldja majd meg, amit állítólag valamiféle sellők idéztek elő...

Nézd nagyban ezt a videót!