Februárban PC-re is jön a The King of Fighters XIII: Global Match

Örömtáncot járhatnak a PC-s játékosok, hiszen az SNK bejelentette, hogy a Safari Games lassan elkészül a háttérben csendben fejlesztett The King of Fighters XIII: Global Match PC-s változatával.

A PS4-re és Nintendo Switch-re már most elérhető verekedős játék így, méghozzá a konzolos verziókkal tökéletesen megegyező tartalommal, így 36 játszható karakterrel, 3v3 fős mérkőzésekkel, sztori móddal, extra küldetésekkel és természetesen többjátékos élményekkel is. The King of Fighters XIII: Global Match minden eddiginél nagyobb figyelmet szentel a multira, miközben lesz egy nagyon alapos betanító mód is annak érdekében, hogy mindenki felkészülten léphessen az online mérkőzések világába.