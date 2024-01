Februárban érkezik konzolokra a Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

A Frontier Foundry kiadója és a Complex Game fejlesztői bejelentették, hogy pontos megjelenési dátumot adtak a Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters című videojáték konzolos változatának, ami a körökre osztott stratégiák szerelmeseinek okozhat nagy örömet.

A kérdéses név mögött ugyanis XCOM-szerű játékmenetet találunk, csak éppen a Warhammer 40K univerzumával a háttérben, és ez az alkotás PC-re már 2022-ben megjelent, így nagyon itt volt már az ideje annak, hogy konzolokra is leszállítsák, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyA konzolos átiratok standard és Purifier változatban is elérhetők lesznek, amelyek közül utóbbi egy extra karakterrel, Castellan Garran Crowe-val bővül majd. Ha megnéznéd ezt a verziót, a készítők már egy alapos kedvcsinálót is bemutattak hozzá: