Februárban érkezik a Civilization VII

A 2K és a Firaxis Games bejelentette a Civilization VII megjelenését, a stratégiai franchise, - mely eddig 70 millió példányszámban fogyott világszerte, - most egy új címmel készül a főbb platformokra, valamint Macre és Linuxra.

A játék részleteit a gamescom eseményen ismertették, ahol a gameplay trailer fókuszába a hetedik rész új, innovatív funkciói kerültek. Megjelent Gwendoline Christie is (Trónok Harca, Star Wars), aki narrátorként tűnt fel a játék élőszereplős előzetesében.a birodalmunkat jeles történelmi korszakokon vezethetjük át, színes vezetői karakterek közül választva. A multiplayerben akár több korszakon átnyúló kampányokat is indíthatunk, de egyetlen korban is játszódhatnak, cross-play és cross-progression támogatással.

